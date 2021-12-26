Новая возлюбленная футболиста Мамаева намекнула на скорую свадьбу (видео)

Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото: instagram.com/nadihope

Новая возлюбленная скандально известного российского футболиста Павла Мамаева намекнула на скорую свадьбу - девушка похвасталась дорогим кольцом на безымянном пальце, передает корреспондент NUR.KZ.

Надежда Санько, новая девушка футболиста, поделилась в Instagram видеороликом, на котором видна ее рука с кольцом от бренда Graff. Колечко красуется на безымянном пальце девушки, кроме того, в кадре мелькает и рука Мамаева.

"Это был самый сказочный и счастливый день", - гласит подпись к публикации.

Надежда Синько и Павел Мамаев держатся за руки. Кадр из видео: instagram.com/nadihope

Подписчики Санько решили, что таким образом пара подтвердила скорую свадьбу. Комментаторы поздравляют молодых и желают им долгой совместной жизни.

Надежда Санько - бывшая лучшая подруга предыдущей супруги Мамаева Аланы. Алана и Павел развелись в апреле 2021 года. До этого Алана не единожды обвиняла мужа в изменах и даже рассекретила имя одной из любовниц.

Напомним, в 2018 году Мамаев вместе со своим коллегой Александром Кокориным попали под суд за драку с чиновником и водителем телеведущей "Первого канала".

Громкое дело закончилось лишь в мае 2019-го – тогда обоих спортсменов приговорили к тюремному заключению. Но в сентябре того же года освободили по УДО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948559-novaya-vozlyublennaya-futbolista-mamaeva-nameknula-na-skoruyu-svadbu-video/