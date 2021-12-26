Суд обязал футболиста выплатить 30 тысяч долларов за найденную собаку

Даниэл Старридж. Фото: instagram.com/danielsturridge

В США суд обязал бывшего футболиста "Ливерпуля" Даниэла Старриджа выплатить обещанное вознаграждение в размере 30 тысяч долларов Фостеру Вашингтону, который нашел собаку игрока, пишет Sports.ru.

Собака по кличке Луччи была украдена из дома футболиста в Лос-Анджелесе в 2019 году.

Старридж объявил денежное вознаграждение в размере 30 тысяч долларов за его находку. Шпиц игрока был найден Вашингтоном, который выставил фото с животным в социальных сетях.

Но Старридж отказался выплачивать вознаграждение мужчине, после чего тот подал на футболиста в суд.

Суд Лос-Анджелеса поддержал иск Вашингтона и обязала футболиста выплатить вознаграждение.

Напомним, Даниэл Старридж выступал за "Челси" и "Ливерпуль". Сейчас 32-летний футболист перебрался в Австралию, где играет за "Перт Глори".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948548-sud-obyazal-futbolista-vyplatit-30-tysyach-dollarov-za-naydennuyu-sobaku/