Сабина Алтынбекова отправилась на отдых в Дубай с мужем и сыном

Фото: Instagram/sayat_salman

Известная в прошлом волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала фото с отдыха, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram звезды.

"Спонтанность и легкость это про нас. Отправились на нашу первую годовщину в солнечный Дубай. Прилетели на легке, сыночек,удобная коляска и хорошее настроение", - подписала снимок Алтынбекова.

Напомним, новость о том, что волейболистка вышла замуж, появилась 25 декабря 2020 года. Недавно Сабина рассказала подписчикам подробности ее знакомства с мужем.

В начале октября 2021 Алтынбекова родила сына, которому сейчас 2,5 месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948546-sabina-altynbekova-otpravilas-na-otdyh-v-dubay-s-muzhem-i-synom/