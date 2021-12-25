Внучка Ельцина улетела с футболистом Смоловым на Карибы

Мария Юмашева. Фото: instagram.com/yumashkaa/

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева отдыхает на Карибских островах с футболистом "Локомотива" Федором Смоловым, передает NUR.KZ.

Внучка первого президента России опубликовала серию снимков с отдыха, на одной из которых спиной позирует Смолов. Пост Мария выложила на своей странице в Instagram.

Напомним, что Мария и Федор встречаются с 2019 года. По традиции Новый год пара празднует на острове Сен-Бартс, где у родителей девушки есть вилла.

Мария является младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Сейчас девочке 19 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948499-vnuchka-eltsina-uletela-s-futbolistom-smolovym-na-kariby/