Игрок "МанСити" стал встречаться с дочерью тренера сборной Испании

Сира Мартинес, дочь Луиса Энрике. Фото: instagram.com/siramartinezc

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Испании Ферран Торрес встречается с дочерью главного тренера национальной сборной Луиса Энрике. Об этом сообщило издание The Sun.

Отношения с Сирой Мартинес могут сыграть важную роль в трансфере 21-летнего игрока из "Сити" в "Барселону".

Ферран Торрес. Фото: Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

Испанский портал EnBlau сообщает, что Торрес и Сира поддерживают отношения на расстоянии, пока он играет в Манчестере. Но это может измениться на фоне слухов, что футболист "Манчестер Сити" вызывает интерес у руководителей "Барселоны".

Сообщается, что "Барса" готова заплатить 38 миллионов фунтов стерлингов. Это немного меньше оценки "Сити" в 50 миллионов фунтов, однако все равно принесет прибыль английскому клубу, который потратил на покупку Торреса 20 миллионов фунтов.

Сира Мартинес, дочь Луиса Энрике, является членом Королевского клуба поло в Барселоне. Девушка добивается успехов в конном спорте и участвует в многочисленных международных соревнованиях. Ей 20 лет.

Кроме этого, дочь Луиса Энрике дружит с дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы — Марией Гвардиолой.

В 20 лет Сира была чемпионом среди наездников среди молодежи.

«Я очень чувствительный человек, но когда мне нужно быть сильной, я могу ей быть. То, что я испытала со своей сестрой, заставило меня по-другому взглянуть на жизнь. Раньше я стонал при малейших проблемах, а теперь я останавливаюсь и говорю, что я должен жить жизнью и наслаждаться каждым ее мгновением. Никогда не знаешь, когда это закончится", - сказала Сира, у которой от рака костей умерла 9-летняя сестра.

"Когда я постарею, я вижу себя в своем сельском доме, ухаживающую за своими лошадьми", - заявила Сира в интервью.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948331-igrok-mansiti-stal-vstrechatsya-s-docheryu-trenera-sbornoy-ispanii/