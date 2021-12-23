Фигуристка Елена Радионова опубликовала фото в купальнике

Елена Радионова. Фото: instagram.com/lenok_radionova/

Российская фигуристка Елена Радионова показала откровенное фото с отдыха в Дубае, передает NUR.KZ.

Елена выложила фотографию в купальнике на своей странице в Instagram, подписав ее "время загорать".

Напомним, что Радионова является первой в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров в женском одиночном катании (2013, 2014). Также она в 2015 году выиграла чемпионат России и взяла бронзу чемпионата мира.

Отметим, что в 2019 году Елена была постановщиком церемоний открытия и закрытия на международном турнире "Мемориал Дениса Тена". В 2020 году из-за травм Радионова решила завершить спортивную карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948155-figuristka-elena-radionova-opublikovala-foto-v-kupalnike/