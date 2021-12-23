Абрамович через суд доказал, что покупал "Челси" не по заданию Путина

Роман Абрамович. Фото: Getty Images/ Alexander Hassenstein - UEFA / Contributor

Владелец "Челси" Роман Абрамович выиграл суд у издательства HarperCollins касательно книги "Люди Путина", сообщает Sports.ru.

Издательство HarperCollins и автор книги "Люди Путина" Кэтрин Белтон извинились Абрамовичем за ложные сведения о деятельности бизнесмена.

В книге утверждалось, что сделка о покупке бизнесменом "Челси" была совершена по указанию президента России Владимира Путина.

Суд Лондона постановил, что эти утверждения являются клеветой.

В книгу будут внесены правки, приводящие к удалению или добавлению более 1700 слов.

О том, что Абрамович купил "Челси" по указанию Путина, заявлял российский миллиардер Сергей Пугачев. Судья Вивьен Роуз во время процесса 2018 года отметила, что эти заявления "служат личным целям" Пугачева и в них "невозможно поверить".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1948055-abramovich-cherez-sud-dokazal-chto-pokupal-chelsi-ne-po-zadaniyu-putina/