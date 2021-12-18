Мелани Марсияль: жена футболиста - это не только красивые машины и сумки

Мелани и Энтони Марсьяль. Фото: instagram.com/melaniemartialdc

Мелани Марсияль, жена французского нападающего "Манчестер Юнайтед" Энтони Марсияля, попыталась развеять стереотипы, которые витают вокруг спутниц футболистов, пишет The Sun.

"Я могу понять людей, у которых есть стереотипы о женах футболистов, потому что они были и у меня. Думаешь: «О, красивые машины, сумки». Это первый стереотип, но это совсем не так. Может быть, это описывает один месяц в году, месяц, когда у игроков отдых, июнь, отпуск и все такое. В остальное время года все совсем не так", - сказала Мелани.

"Ты не видишь мужа, если у него матч на выезде. Кроме того, ты жертвуешь всем. Я, например, далеко от своей семьи, живу за границей. Конечно, это мой выбор, но это и моя жертва", - также сообщила жена футболиста.

"Грустно, что всех женщин оценивают одинаково. Мне не нравится слышать вещи типа "да она дома сидит, у нее наверняка есть новая сумка" и все такое. Я согласна, что такие тоже есть, но мы не знаем наверняка! Это просто стереотип. То, что жены не рассказывают о своей жизни, не означает, что они ничего не делают", - поделилась супруга футболиста.

"Вдобавок люди развешивают такие ярлыки, как "золотоискательница". Люди говорят: "Ты золотоискательница, пользуешься кредиткой мужа". Но вы не знаете, на что, как и зачем тратятся эти деньги, и мне грустно от этого. Меня тоже называют золотоискательницей, но меня это не беспокоит", – заявила девушка в интервью Konbini.

"Я не могу смотреть матчи по телевизору со звуком, ведь Антони могут критиковать, меня это задевает", - также пожаловалась жена нападающего.

Мелани не переживает, что много женщин кружит возле ее мужа.

«Всегда будут девушки, обнаженные или не обнаженные. Мой муж может привлечь внимание женщин, которые великолепны, которые моложе меня. Да, когда вы в отношениях с футболистом, вы знаете, что вокруг кружатся женщины. Но я говорю себе, что я была рядом с моим мужем в моменты, когда этих людей не было, я кое-что знаю. Я управляю вещами", - рассказала Мелани Марсияль.

Мелани Да Круз (девичья фамилия) и Энтони Марсияль вместе с 2016 года, и у пары есть сын. Да Круз родилась 28 апреля 1991 года во Франции, в Ницце. Она была звездой реалити-шоу на французском ТВ, прежде чем начала встречаться с Энтони Марсьялом. В настоящее время Меани является популярным лицом на YouTube.

Собственный капитал Мелани Да Круз, как полагают, составляет 3 миллиона долларов. Она много заработала за время работы в реалити-шоу под названием Secret Story. Однако с тех пор, как она начала встречаться с Энтони Марсьялом, она сосредоточила свою карьеру только на YouTube.

Также Мелани является лицом многих брендов. У нее огромное количество подписчиков в Instagram - 3,4 миллиона человек.

Напомним, Энтони Марсияль выиграл награду Golden Boy 2015 года, выступая за "Монако". "Манчестер Юнайтед" купил нападающего за 36 миллионов фунтов стерлингов, что стало самой высокой платой за трансфер для подростка в истории этого вида спорта на то время.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947324-melani-marsiyal-zhena-futbolista-eto-ne-tolko-krasivye-mashiny-i-sumki/