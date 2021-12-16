Казахстанская легкоатлетка призналась, что любит рисовать на лицах (фото)

Ирина Эктова. Фото: olympic.kz

Участница Олимпиады-2020 в тройном прыжке, казахстанская легкоатлетка Ирина Эктова рассказала подписчикам о своем необычном хобби, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

"Я всегда мечтала уметь красиво рисовать. Но вместо худ. школы выбрала стадионы.

Спорт поглотил меня полностью, но мечтать время всегда находила.

В течении всей жизни мы рисуем…

Сначала у родителей на обоях, потом тайком на парте. Позже “украшаем” женские журналы. И на протяжении, практически, всей жизни рисуем на своем лице.

Мечты для этого и существуют, чтоб их осуществлять.

Несколько лет назад у меня появилось страстное увлечение. Называю его - “девчачее хобби”. Я научилась рисовать. Рисовать на лицах женской половины. А вместо кисти для макияжа взяла татуировочную машинку.

Легких путей никогда не искала.

Мой “бешеный” ритм жизни не позволяет уделять этому много времени. Но когда появляется свободное время, я рисую татуировочными красками и получаю истинное удовольствие от процесса", - написала Эктова на своей странице.

Татуаж в исполнении Ирины Эктовой. Фото: instagram.com/irina_ektova

Татуаж в исполнении Ирины Эктовой. Фото: instagram.com/irina_ektova

Спортсменка также приложила несколько фото своих работ.

"Успехов, Ира! Очень красиво", - поддержала одна из подписчиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947234-kazahstanskaya-legkoatletka-priznalas-chto-lyubit-risovat-na-litsah-foto/