Сакен Бибосынов сыграл шикарную свадьбу в Шымкенте

Сакен Бибосынов и его жена Назира Бейсенова. Фото: instagram.com/hamit_mereke/

Казахстанский боксер, бронзовый призер Олимпиады-2020 и чемпион мира 2021 года Сакен Бибосынов женился. Избранницей спортсмена стала 22-летняя Назира Бейсенова, сообщает NUR.KZ.

Свадьба прошла в Шымкенте. На богатом торжестве, судя по отдельным кадрам, присутствовало не менее 100 гостей.

Со своей избранницей Бибосынов встречается более трех лет. Первый раз она опубликовала романтический жест от возлюбленного в ноябре 2018 года.

Кард из сторис Назиры Бейсеновой. Фото: instagram.com/beisenovann

В ноябре 2020 года появилась публикация со словами: "Величайшее в жизни счастье - это уверенность в том, что нас любят. Любят за то, что мы такие, какие мы есть".

А уже 2 января 2021 года Назира опубликовала первое совместное фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1947093-saken-bibosynov-sygral-shikarnuyu-svadbu-v-shymkenta/