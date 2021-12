Футболист "Челси" начал встречаться с эффектной Камилой Кендра

Камила Кендра. Фото: instagram.com/camila.kendra

Бывшая подруга чемпиона мира в гонках класса "Формула-1" британца Льюиса Хэмилтона известная модель Камила Кендра начала встречаться с футболистом лондонского "Челси" Беном Чилуэллом, пишет The Sun.

О связях девушки с 24-летним защитником "синих" стало известно случайно. На одном из фото, которое Камила опубликовала в Instagram, фанаты разглядели, что сделано оно было возле дома Чилуэлла. Модель ранее также видели на домашнем матче "Челси" в Лиге чемпионов с туринским "Ювентусом".

Кендра рассталась с Хэмилтоном только в этом году.

Ее состояние оценивается примерно в 1 миллион долларов, благодаря сделкам с крупными брендами, такими как Savage X Fenty и Boohoo. Кендра работает с рядом агентств, включая Next Models London, Elite Miami, The Industry LA и The Industry NY.

До того, как семья Камилы переехала в Майами, они жили в Доминиканской республике, где девочка и родилась.

Кендра близка с братом Себастьяном, который часто восхваляет ее в социальных сетях. "Ты на пути к величию, и ты даже не догадываешься об этом, малышка", - подписал Себастьян одну из совместных фотографий.

"Ты уже самый успешный человек, которого я знаю, и для тебя это только начало", - также добавил он.

В декабре 2018 года Кендра рассказала, что раньше мечтала пойти по стопам отца и стать пилотом авиакомпании. Ее брат, кстати, также пилот.

В Instagram Кендры есть фото из Турции, Испании, Кубы и других стран. Так же он исследовала Рим со своей семьей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946546-futbolist-chelsi-nachal-vstrechatsya-s-effektnoy-kamiloy-kendra/