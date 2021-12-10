Женская сборная Казахстана по гандболу проиграла команде Швеции на ЧМ-2021

Женская сборная Казахстана по гандболу. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Женская сборная Казахстана по гандболу провела очередной матч в рамках чемпионата мира-2021 в Испании, передает NUR.KZ.

В первой встрече основного раунда мирового первенства наши гандболистки крупно уступили команде Швеции. Итоговый счет - 20:55.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против Нидерландов. Игра запланирована на 11 декабря.

Напомним, что в плей-офф чемпионата мира пройдут две лучшие команды в группе. В данный момент Казахстан занимает пятое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946381-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-gandbolu-proigrala-komande-shvetsii-na-chm-2021/