Футболистка сборной России призналась в нетрадиционной ориентации

Надежда Карпова. Фото: instagram.com/karpichito

Нападающая сборной России и испанского клуба "Эспаньол" Надежда Карпова опубликовала видео, на котором целуется со своей подругой в губы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Приватный спорт".

На комментарий с флагом ЛГБТ и вопросительным знаком футболистка ответила положительно.

Ранее, в 2017 году, на прямой вопрос, лесбиянка ли она, Надежда отвечала: «Нет. И никогда не была. Почему это так всем интересно? Что за уловки?"

Сейчас Карпова играет за "Эспаньол", а до этого выступала за испанские "Севилью" и "Валенсию". В России футболистка защищала цвета "Чертаново" и "Зоркий".

Ранее в интервью футболистка рассказала о футболе и своих переживаниях.

Об отношениях внутри женского коллектива

"Мне кажется, женский коллектив в чем-то даже сплоченнее, потому что у нас очень много разговоров обо всём, мы всё время что-то обсуждаем: одежду, футболистов. Я думаю, парни из мужских команд меньше так друг с другом общаются и поднимают какие-то подобные темы. У нас же за каждым приёмом пиши или перед каждой тренировкой обсуждения жизни звёзд или новой одежды, как у всех обычных девчонок, ничего такого".

О том, что женщины более эмоциональны

"Мы полностью отдаём себя, это видно, и зритель это чувствует, видит все наши эмоции. Возможно, это хуже для игровых моментов. В какой-то ситуации можно, перенервничав, не забить гол или допустить серьезную ошибку, сфолить на сопернике и получить карточку, например. Но в остальном, мне кажется, для зрителя такие эмоции, желание, противостояние на поле еще интереснее. Я думаю, тут эмоции больше помогают, чем мешают".

О том, какой футбол смотрит по телевизору

"Смотрю полностью Лигу чемпионов. Конечно, большие матчи разных чемпионатов, дерби, скажем, туринское или манчестерское, эль класико. Всё это всегда смотрю. Из национальных чемпионатов больше всего смотрю Англию, болею за "Манчестер Юнайтед". А из женских матчей - в основном топовые, когда играют лучшие клубы из разных стран между собой".

Об отношении близких к ее профессии

"В начале, когда я начала заниматься футболом, мои родственники в Ярославле даже, наверное, и не знали, что женский футбол существует. Они восприняли это несколько скептически. Бабушка постоянно говорила папе: "Куда ты смотришь, какой футбол?" Сейчас же бабушка – моя главная болельщица, мама постоянно переживает, звонит, спрашивает, как сыграла команда, как я действовала, что происходит. Так что за мной все пристально следят и болеют за меня".

О том, как настраивается на матчи

"Обычно я слушаю музыку, когда мы едем на матч, размышляю, что я буду делать конкретно в сегодняшней игре, думаю о том, сколько работы я проделала, чтобы стать профессиональной спортсменской и выйти на этот уровень. Приходят мысли, что нельзя опускать руки, надо всегда биться до последнего, ради своих близких, ради друзей. Понимаю, что все всегда смотрят, болеют. Я постоянно мотивирую себя тем, что у меня есть семья, которой я должна помогать, которая мной гордится, я работаю ради них".

О том, если ребенок захочет стать футболистом

"Если мне ребенок скажет, что он хочет этим заниматься, это будет полностью его решение. Тем более, если профессионально, я не буду препятствовать этому. Мне кажется, это нормально, это очень крутая профессия. Когда ты профессиональный спортсмен, это твоё любимое дело, ты постоянно находишься в движении, узнаешь новых людей, путешествуешь по миру, играешь в футбол и при этом зарабатываешь неплохие деньги. Я думаю, это не жизнь, а мечта. Это очень круто".

О завершении карьеры

"Честно, я не знаю, что делать после футбола, это очень депрессивные мысли. Правда, не понимаю. Если у мужчин хотя бы есть возможность заработать деньги на оставшуюся жизнь и спокойно заниматься тем, что тебе нравится, не волнуясь о том, что ты будешь есть на следующий день, то в женском футболе всё сложнее. Я понимаю, что к концу своей карьеры не заработаю столько денег, что мне придется заниматься чем-то еще, и это, конечно же, двигает меня вперед. Я сейчас максимально делаю всё, чтобы потом остаться в футболе и иметь нормальный достаток".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1946285-futbolistka-sbornoy-rossii-priznalas-v-netraditsionnoy-orientatsii/