Кэрол Тазаки бросила футболиста "Челси" и вернулась в модельный бизнес

Дэнни Дринкуотер и Кэрол Тазаки. Фото: sport.segodnya.ua

В 2016 году футбольный клуб "Лестер" неожиданно стал чемпионом Англии. За футболистами команды началась охота со стороны грандов. Один из игроков Дэнни Дринкуотер был куплен "Челси" за 35 млн фунтов стерлингов. Игрок не знал, что то был пиковый момент его карьеры, которая дальше будет катиться по наклонной вниз. И даже девушка его бросит, предпочтя работу модели, сообщает NUR.KZ.

Сезон 2017/18 Дринуотер провел в "Челси", но из-за травм сыграл лишь в 12 играх АПЛ. А летом 2018 года "аристократов" возглавил Маурицио Сарри, который невзлюбил Дэнни. При нем за весь сезон Дринкоутер провел всего одну игру. И летом 2019 года клуб принял решение отправить Дрикуотера в аренду в "Бернли". Именно тогда футболист и познакомился с бразильской моделью Кэрол Тазаки.

В "Бернли" у Дринкуотера снова не заладилось - он провел всего одну игру и через полгода был возвращен в "Челси". Защитника тут же отправили в новую аренду, в "Астон Виллу". И снова провал - четыре игры за полгода. Кэрол все это время была рядом.

Кэрол Тазаки. Фото: sport.segodnya.ua

Сезон 2020/21 Дринкуотер начинал, играя за молодежную команду "Челси", хотя ему было уже 30 лет. В начале 2021 года "аристократы" отправили защитника в очередную аренду - турецкий клуб "Касымпаша". Но даже в более слабом чемпионате и в более слабой команде футболист не стал основным игроком. Именно в это время Кэрол и решила расстаться с Дринкуотером.

Кэрол Тазаки. Фото: sport.segodnya.ua

Кэрол призналась, что прекратила бурный 18-месячный роман, чтобы сосредоточиться на своей модельной карьере.

Кэрол Тазаки. Фото: sport.segodnya.ua

"Это были очень интенсивные отношения, продолжавшиеся полтора года. Я была вместе с ним во время многих важных моментах его карьеры. Я всегда испытывала к нему огромную привязанность. Это было прекрасное время в моей жизни, но это было не то, что мне нравилось делать, поэтому я решила уйти и продолжить свою модельную карьеру", – рассказала потом бразильянка.

Кэрол Тазаки. Фото: sport.segodnya.ua

Отметим, что в Бразилии экзотическая красавица Тозаки была признана мисс Сан-Паулу Интерконтиненталь.

Сейчас карьера Дринкуотера стабилизировалась, пусть и на более низком уровне. Экс-чемпион Англии играет в Чемпионшипе за скромный "Рединг". В 12 проведенных матчах Дэнни даже смог забить гол. Ему сейчас 31 год и он понимает, что претендовать на что-то большее в карьере и личной жизни он вряд ли сможет.

Кэрол Тазаки. Фото: sport.segodnya.ua

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945805-kerol-tazaki-brosila-futbolista-chelsi-i-vernulas-v-modelnyy-biznes/