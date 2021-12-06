Кимм Кардашьян от спортивной журналистики написала трогательное пожелание

Химена Санчес. Фото: instagram.com/jimenasanchezmx

Спортивная телеведущая канала Fox Химена Санчес, которую за пышные формы часто сравнивают с Ким Кардашьян, поздравила своих подписчиков с наступающим рождеством. Девушка призвала аудиторию помочь тем, кто нуждается в тепле и заботе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Санчес.

"Желаю вам счастливого декабря, побольше моментов с любимыми людьми и вкусной еды.

Я читала о рождественской депрессии и о том, что она связана с завершением циклов и концом года, когда люди размышляют о своих достижениях и потерях. И, черт возьми, у нас были потери в 2021 году.

Хорошая идея - помочь кому-то в это время. Провести время с кем-то, кого вы знаете; дать холодную одежду, которую вы больше не носите; купить еду, чтобы подарить тому, кто не обедает на Рождество; усыновить уличное животное; улыбнуться людям, которых вы не знаете.

Бог вложил это в ваше сердце, чтобы вы были благословением для кого-то", - написала Химена Санчес.

Химена Санчес родилась 28 сентября 1984 года. Кроме роли журналиста она выступает как телеведущая и и модель. Она практикующая Христианка, и у нее есть несколько татуировок, посвященных ее религии.

В настоящее время она работает на телеканале Fox Sport, где ведет программы Lo Mejor de Fox Sports и WWE Saturday Night .

В 2008 году Санчес вместе со своей лучшей подругой завела модельный блог Mad Mamacitas (сумасшедшие мамочки). В блоге были опубликованы соблазнительные фотографии Санчес и ее друзей, которые стали вирусными в Интернете. После того, как был запущен блог, она начала работать для мексиканского спортивного журнала RECORD, где и привлекла внимание Fox Sports.

1 октября 2021 года, после нескольких предположений Санчес сообщила, что вышла замуж за певца и автора песен Тиса Зомби. Пара начала отношения в феврале того же года.

На своей работе Химена освещает соревнования по рестлингу, американскому футболу и бейсболу.

Сама Санчес является болельщицей мексиканского футбольного клуба "Гвадалахара". Так же она проявляет симпатии к баскетбольному "Лос-Анджелес Лейкерс" и бейсбольному "Нью-Йорк Янкиз".

Санчес была звездой во многих журналах, включая SoHo, Open, ElHartista , на нескольких обложках EstiloDF . В сентябре 2019 года она была изображена на обложке журналаMaxim Mexico.

Санчес пробовала себя в роли актрисы и сыграла в латиноамериканской драме HBO Capadocia в 2008 году. Также она сыграла Карлу в драматическом фильме "Пелеа де Галлос".

Санчес считает себя феминисткой. В 2017 году она помогла запустить Versus, некоммерческую неправительственную организацию, соучредителем которой является ее коллега Марион Реймерс, которая занимается борьбой с гендерной, расовой и классовой дискриминацией в спортивной журналистике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945412-kimm-kardashyan-ot-sportivnoy-zhurnalistiki-napisala-trogatelnoe-pozhelanie/