Теннисистка Юлия Путинцева опубликовала фото в купальнике

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выложила фотографию с отдыха во Флориде, передает NUR.KZ.

Снимок она разместила на своей странице в Instagram. "В погоне за солнцем" - подписала фотографию Юлия. В комментариях подписчики восхитились фигурой теннисистки.

Cейчас Путинцева находится в отпуске после длительного сезона. 2021 год теннисистка завершит на 42-м месте в рейтинге WTA.

Напомним, что в этом году Юлия выиграла второй титул WTA в своей карьере, победив на турнире в Будапеште. Всего за сезон она заработала почти 700 тыс. долларов призовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1945082-tennisistka-yuliya-putintseva-opublikovala-foto-v-kupalnike/