Секс-символ ММА Пейдж Ванзант снялась в леопардовом бикини

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Американская файтерша Пейдж Ванзант опубликовала в Instagram откровенные снимки, передает NUR.KZ.

27-летняя спортсменка выложила фотографии в леопардовом бикини. Пост набрал свыше 140 тысяч лайков.

Напомним, что Ванзант является одним из секс-символом ММА. Она долгое время выступала в UFC, сейчас же Пейдж дерется в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC.

Американка вернется на ринг в начале следующего года. Пока что в ее активе два поражения в лиге кулачных боев.

Также у Пейдж Ванзант есть свой сайт, где за платную подписку она выкладывает фотографии интимного характера. Всего на ее страницу в Instagram подписаны 3 млн пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944788-seks-simvol-mma-peydzh-vanzant-snyalas-v-leopardovom-bikini/