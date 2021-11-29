Зимнюю Универсиаду отменили из-за появления нового штамма коронавируса

Универсиада-2021. Фото: fisu.net

Организаторы зимней Универсиады 2021 года приняли решение об отмене турнира из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон", пишет Чемпионат.

Напомним, Универсиада должна была пройти в Люцерне (Швейцария) с 11 по 21 декабря. Изначально соревнования были запланированы на январь текущего года, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

"Нам невероятно жаль, что мы не сможем провести это грандиозное мероприятие. Хотим поблагодарить всех, кто так много работал и инвестировал в нашу идею.

Мы убеждены, что кампания "Люцерн-2021" оставит долгосрочное наследие швейцарскому спорту. Даже несмотря на отмену самих соревнований.

К примеру, в связи с зимней Универсиадой было запущено и реализовано почти 50 различных проектов в самых различных областях", — заявил глава федерации студенческого спорта Швейцарии Майк Курт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944513-zimnyuyu-universiadu-otmenili-iz-za-poyavleniya-novogo-shtamma-koronavirusa/