Известный сноубордист погиб при съемках фильма

Марко Грилк. Фото: facebook.com/grilo.si

Словенский сноубордист Марк Грилк погиб при неудачном спуске со склона на горнолыжном курорте Зельден в Австрии, пишет "Газета.ру".

По информации источника, 38-летний Грилк скончался из-за травмы головы, которую он получил во время спуска. Сноубордист врезался в заснеженную скалу и ударился головой о камень.

Сообщается, что Грилк входил в состав съемочной группы, которая выбирала место, чтобы снять эффектные кадры.

Кроме того, известно, что Грилк во время смертельного заезда находился без шлема.

Команда спортсмена пыталась спасти его. Прибывшие на место врачи сразу же констатировали смерть.

Грилку было 38 лет. У него осталась жена Нина Грилк и двое детей. Нина Грилк сейчас беременна третьим ребенком.

В 2016 году Грилк получил травму во время катания на сноуборде в Австрии – сломал позвоночник. Он был доставлен в больницу в Шладминге на вертолете. Спортсмену удалось восстановиться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1944004-izvestnyy-snoubordist-pogib-pri-semkah-filma/