Итальянская телеведущая Сара Арфауи завоевала сердце звезды "Ман Сити"

Сара Арфауи. Фото: instagram.com/sarabenamira/

Полузащитник сборной Германии и "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган встречается с итальянской телеведущей Сарой Арфауи, передает NUR.KZ.

О романе между Гюндоганом и Арфауи стало известно еще весной текущего года. Сара частенько появлялась на стадионе в игровой футболке Илкая.

Сара Арфауи - известная итальянская телеведущая, работает на станции "Рай 1". Также она является рекламным лицом модного лейбла Guess.

Родилась Сара в Ницце (Франция). У нее тунисские корни. Арфауи отлично владеет четырьмя языками: французский, итальянский, арабский и английский.

На страницу Арфауи в Instagram подписаны свыше 370 тысяч подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1943829-italyanskaya-televeduschaya-sara-arfaui-zavoevala-serdtse-zvezdy-man-siti/