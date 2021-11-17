Бразильский тренер футзального "Кайрата" поучаствовал в казахском обряде (фото)

Рикардо Кака. Фото: instagram.com/kakafutsalcoach

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу и алматинского "Кайрата" побывал на торжественном мероприятии у своего игрока Биржана Оразова. Сыну футзалиста исполнился год, и ему провели церемонию обрезания пут, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram наставника.

"Тусаукесер - одна из древнейших традиций в Казахстане, которая сохраняется и по сей день. Церемония посвящена младенцу, которому исполнился год. Это сделано для того, чтобы ребенок мог ходить самостоятельно.

Во время ритуала тусау кесу ноги ребенка связывают веревками в форме восьмерки - символа бесконечности. Веревку перерезает выбранный семьей человек - энергичный, добрый, с самыми положительными качествами и с большими достижениями в жизни. Считается, что будущий малыш будет таким же успешным, как и этот человек", - написал Кака на португальском для своей бразильской аудитории.

Тренер пожелал малышу по имени Димаш светлого будущего и стать великим человеком.

Биржан Оразов подарил тренеру чапан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942706-brazilskiy-trener-futzalnogo-kayrata-pouchastvoval-v-kazahskom-obryade-foto/