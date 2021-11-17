Секс-символ ММА Пейдж Ванзант опубликовала откровенное фото в бикини

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Американская девушка-боец Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram выложила откровенное фото с подругой у бассейна, передает NUR.KZ.

"Чувствовать себя хорошо - жить лучше" - подписала фото Ванзант. На снимке Пейдж и ее подруга позируют в бикини.

Отметим, что у Ванзант есть личный сайт, где она за платную подписку выкладывает свои интимные фотографии.

Также Пейдж выступает в лиге кулачных боев - Bare Knuckle FC. Свой следующий бой американка проведет в начале следующего года.

Ранее Пейдж Ванзант долгое время выступала в UFC. Но после череды поражений она покинула организацию и решила заниматься кулачными боями.

Ванзант одна из самых популярных файтерш в мире. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 3 млн подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942574-seks-simvol-mma-peydzh-vanzant-opublikovala-goryachee-foto-v-bikini/