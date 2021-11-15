Надежда Морозова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Надежда Морозова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова попала в тройку лучших на этапе Кубка мира в Польше, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Морозова проявила себя на дистанции 1500 метров. Она преодолела дистанцию за 01:56.925 секунды. Данный результат позволил Надежде завоевать бронзовую медаль.

Чемпионкой же стала японка Михо Такаги - 01:56.000. Серебро взяла американка Бриттани Боуи (01:56.606).

Напомним, что этап Кубка мира по конькобежному спорту проходит в польском городе Томашув-Мазовецки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942256-nadezhda-morozova-zavoevala-bronzu-na-etape-kubka-mira-po-konkobezhnomu-sportu/