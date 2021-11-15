Китайская теннисистка пропала после обвинений политика в насилии

Шуай Пэн. Фото: Fred Lee/Getty Images

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Шуай Пэн перестала выходить на связь после того, как обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, пишет "Газета.ру".

Экс-первая ракетка мира Крис Эверт в твиттере выразила обеспокоенность судьбой Шуай Пэн. После того, как китаянка сделала заявление, о ее местоположении ничего не известно, она полторы недели не выходит на связь.

"Да, эти обвинения очень неприятны. Я знаю Шуай Пэн с тех пор, когда ей было 14, и мы все должны быть обеспокоены. Насколько все серьезно? Что с ней? В безопасности ли она? Любая информация будет очень полезна», – написала Эверт в твиттере.

Информации от Пэн нет уже полторы недели, сообщает "Нью-Йорк Таймс".

Напомним, спортсменка опубликовала в соцсети Weibo пост, в котором заявила, что Гаоли принуждал ее к интимной связи. Такие отношения продолжались между ними до недавнего времени.

Пост Пэн был удален. Теперь в соцсети заблокированы имена Пэн и Гаоли, а поисковый запрос не выдает результаты по слову «теннис».

Французские теннисисты Ализе Корне и Николя Маю призвали Женскую теннисную ассоциацию (WTA) не молчать и потребовать от Китая информацию о состоянии теннисистки. Французы запустили хэштэг #WhereIsPengShuai.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942133-kitayskaya-tennisistka-propala-posle-obvineniy-politika-v-nasilii/