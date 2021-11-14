Неймар посвятил гол погибшей певице, а болельщики увидели страшную магию в цифрах

Неймар. Фото: Lionel Hahn/Getty Images

В последнем матче чемпионата Франции бразильский нападающий ПСЖ Неймар забил мяч в ворота "Бордо". После этого бразилец поднял футболку, под которой были скорби о погибшей бразильской певице Марилии Мендосе, сообщает orbita.news.

В Twitter бразилец написал: "Я отказываюсь в это верить, просто отказываюсь. Засыпая, я прошу Бога, чтобы утром это всё оказалось просто кошмарным сном"

На следующий день нападающий английского "Лидса" Рафинья также после забитого гола показал прощальные слова, адресованные Мендосе.

Болельщики отметили магию цифр - и Неймар, и Рафинья забили свои голы на 26 минуте. Марилии Мендонсе на момент смерти также было 26 лет.

5 ноября певица должна была дать концерт в городе Каратинга. Она отправилась на него на небольшом частном самолёте, но он потерпел крушение.

Как сообщил агент Мендосы, в аварии также погибли продюсер певицы, ее дядя и два пилота самолета. По данным полиции, возможной причиной аварии стало столкновение самолета с антенной.

Незадолго до крушения она разместила в социальных сетях видео, на котором видно, как она садится в самолет и ест в нем, и объявила «выходные, полные шоу».

Марилия Мендонса — одна из самых популярных бразильских певиц современности. Она пела в музыкальном стиле "сертанежу" — это бразильская разновидность кантри. Мендонса начала свою карьеру в подростковом возрасте и стала звездой в 2016 году с песней "Como faz com ela", в которой поётся о мужской измене. После этого в Бразилии Марилию стали называть «Королевой страданий», поскольку пела в основном о женщинах с неудавшейся личной жизнью.

В 2019 году певица стала обладательницей премии Latin Grammy. В 2020 году её концерты были отменены из-за пандемии коронавируса, и Мендонса провела серию онлайн-выступлений. Один из таких концертов установил рекорд, как "самая просматривая трансляция в мире". На пике этот стрим смотрели 3.3 миллиона человек.

Также в 2020 году Марилия стала самым прослушиваемым бразильским исполнителем на сервисе Spotify.

В мае 2019 года она рассказала, что в течение пяти месяцев состояла в серьезных отношениях с певцом и автором песен Мурило Хаффом. Пара обручилась и стала жить вместе. В июне того же года она подтвердила, что беременна, 16 декабря 2019 года Марилия родила сына Лео, который появился на свет на восемь недель раньше срока.

6 ноября на арене в Гоянии прошли похороны в открытом гробу. Поклонникам разрешили засвидетельствовать свое почтение. Подсчитано, что через арену прошло более 100 000 человек.

Певица произвела революцию на сцене сертанежу в период с 2010-х по 2020-е годы. Ее часто называли королевой страдания за ее душевные, наполненные тоской баллады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1942095-neymar-posvyatil-gol-pogibshey-pevitse-a-bolelschiki-uvideli-strashnuyu-magiyu-v-tsifrah/