Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в короткой юбке

Алиса Шмидт. Фото: instagram.com/alicasmd/

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram, пишет Lenta.ru.

Легкоатлетка попозировала в обтягивающей черной юбке и коротком черном топе на фоне здания. В комментариях пользователи назвали наряд спортсменки восхитительным, а Шмидт — очень красивой.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

На страницу Алисы Шмидт в Instagram подписаны 2,5 млн пользователей. Немецкая спортсменка частенько у себя в аккаунте выкладывает фотографии с тренировок и отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940938-samaya-seksualnaya-sportsmenka-mira-popozirovala-v-korotkoy-yubke/