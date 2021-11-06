Фил Фоден из "МанСити" - главный рыбак среди футболистов АПЛ

Фил Фоден. Фото: https://www.facebook.com/BLUEMOONMCFCSC

В 2018 году "Манчестер Сити" в пятый раз в своей истории выиграл чемпионат Англии по футболу. После заключительного матча состоялось празднование, однако Фил Фоден на нем не присутствовал. Дело в том, что уехал о отцом на рыбалку, которую давно планировал. С тех пор Фоден завоевал неофициальное звание главного рыбака АПЛ, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт "МанСити".

В эпоху цифровых технологий рыбалка - не самое обычное хобби для футболиста, родившегося на рубеже тысячелетий. Но именно этим отличается Фоден на фоне других игроков "Сити".

Фил Фоден (2-й слева). Фото: facebook.com/BLUEMOONMCFCSC

Страсть Фодена к рыбалке пробудил отец.

"Мне было около шести или семи лет, и у моего отца была удочка его отца, и он сказал, что мы должны пойти и попробовать ее", - рассказал футболист.

С тех пор каждый отпуск он постоянно держит удочку в руках.

Фил Фоден (слева). Фото: theathletic.com

Это дало возможность установить связь между отцом и сыном. И по сей день Фил редко может обходиться без отца.

Фоден любит рыбачить на озерах в Великобритании, но самый большой улов у него случился в Испании, где он поймал сома весом 59 кг.

Фил Фоден (слева). Фото: facebook.com/BLUEMOONMCFCSC

"Я до сих пор помню свой первый улов. Он был не очень большим, я только учился, но это большое волнение, когда ты получаешь его впервые.

Я думаю, что это кайф, который заставляет вас снова поехать. И это также возможность расслабиться и отдохнуть, а также провести время с моим отцом".

Фил Фоден. Фото: facebook.com/BLUEMOONMCFCSC

"Мне часто говорят: "Какой странный вид спорта для удовольствия". Очевидно, им нужно пойти и попробовать. Я думаю, что это идеальное хобби, чтобы дать ногам отдохнуть и немного отдохнуть самому".

Фил Фоден. Фото: facebook.com/BLUEMOONMCFCSC

"Есть тактика. Зная, в каких местах ловить рыбу, зная, где рыба, ловить рыбу на разной длине. Но на самом деле я не специалист в этом, но все же ловлю".

Сын Фила Фодена. Фото: facebook.com/BLUEMOONMCFCSC

«Рыбалка - это хорошо, чтобы очистить голову после неудачной игры. Если у вас возникли какие-то проблемы, просто отправляйтесь на рыбалку и прочистите голову".

Фил Фоден. Фото: facebook.com/BLUEMOONMCFCSC

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940869-fil-foden-iz-mansiti-glavnyy-rybak-sredi-futbolistov-apl/