Огненная красотка попыталась на автомобиле сбить бывшего игрока "Реала"

Аура Руиз. Фото: instagram.com/aurah.ruiz

Экс-нападающий мадридского "Реала" и ПСЖ Хесе вместе со своей подругой недавно попал в новостные ленты. Девушка после ссоры села за руль автомобиля и попыталась наехать на футболиста, сообщает metaratings.ru.

Согласно информации испанского издания Marca, пара поругалась после музыкального концерта. Свидетели рассказали о попытке Ауры Руиз нанести вред здоровью футболиста. Однако он в итоге остался цел и невредим и даже на следующий день опубликовал фото с тренировки в клубе.

Аура, как и Хесе, родилась на Канарах. В раннем возрасте она переехала жить в Мадрид. Пока Родригес забивал за "Реал", Руис штурмовала модельные агентства. Благодаря шикарной фигуре и симпатичному лицу на девушку обратил внимание рекламный рынок белья – и предложил контракт.

Позже Аура пробилась в реалити-шоу класса "Холостяк". В проекте девушке пришлось несладко, так как соперницы всячески ей завидовали и устраивали козни. Например, они обвиняли Ауру в оказании эскорт-услуг и пустили слух, что та беременна.

Несмотря на это, Руис выиграла в проекте. Правда, с героем шоу у девушки отношения не сложились. Зато иная ситуация приключилась с футболистом Хесе Родригесом, который младше ее на четыре года. После перехода форварда в ПСЖ пара переехала из Мадрида в Париж.

Впервые об Ауре узнали во время презентации Хесе в качестве игрока парижан. Девушка появилась в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркивало её формы. А когда очаровательная спутница Родригеса вышла на поле, фотографы дружно переключили на нее все внимание.

Хесе Родригес и Аура Руиз. Фото: BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images

В январе 2018-го пара рассталась. Девушка обвинила футболиста в многочисленных изменах и наплевательском отношении к их больному сыну, родившемуся недоношенным.

"Ты продолжаешь тратить деньги с друзьями, путешествовать, покупать машины и брендовую одежду, пока твой сын испытывает проблемы", - заявила Аура.

Хесе в ответ подал заявление на опекунство над ребенком, но проиграл дело (пара не была жената). Игрок утверждал, что Аура не уделяет внимания сыну и часто оставляет его на своих родителей, пока снимается в откровенных реалити-шоу.

Затем Хесе решил отомстить иначе. Он потратил несколько тысяч евро на смс, в которых поддерживал соперников Ауры в голосовании на вылет из шоу. В итоге бывшая возлюбленная вылетела из проекта.

Пара провела порознь два года, но потом все же воссоединилась. В марте 2021-го года девушка анонсировала пикантное видео с Хесе и рассказала о подробностях их личной жизни.

"Люблю секс-игрушки. У меня их очень много, фанатею от этого! Использую их в отношении с партнером. Есть такие, о которых он даже не знал. В ближайшее время я планирую выпустить сексуальное видео обо мне и Хесе", - написала в Instagram Аура.

Аура Руис – активный пользователь Instagram. У неё 618 тысяч подписчиков. В блоге она публикует откровенные фото в купальнике с путешествий, а также снимки с фотосессий и тренировок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1940087-ognennaya-krasotka-popytalas-na-avtomobile-sbit-byvshego-igroka-reala/