Теплую осеннюю погоду пообещали в ближайшие дни на большей части Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, 23-25 октября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации специалистов метеослужбы, в ближайшие дни также погоду на большей части территории Казахстана будет определять отрог антициклона.

Согласно прогнозу, практически в большинстве областей сохраняется ясная, теплая, без осадков погода.

Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием ложбины циклона прогнозируются осадки (в основном в виде дождя).

По территории республики прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на западе, севере и востоке страны ожидаются туманы.

Значительных изменений температурного фона не прогнозируется.

Отметим, недавно появился консультативный прогноз погоды на несколько месяцев - с ноября этого года по март 2026-го.

Как сообщают в "Казгидромете", ноябрь в этом году будет снежным и холодным, в южных и юго-западных регионах почти весь месяц ожидаются дождь со снегом, а в северных, центральных и восточных регионах обещают порывистый ветер, метели, гололед и туманы.

Также стало известно, какая погода будет в мегаполисах Казахстана в последние дни октября.

