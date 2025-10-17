jitsu gif
    "Совершили глупость": "озвучивавшая" слабослышащего таксиста блогер сделала заявление

    Опубликовано:

    Блогер Нурила Аманбаева
    Блогер Нурила Аманбаева. Фото: instagram.com/nurilaaab

    Блогер Нурила Аманбаева, которая попала в скандал из-за своего видео со слабослышащим таксистом, заявила, что ей удалось лично встретиться с ним и прийти к взаимопониманию, передает NUR.KZ.

    Нурила Аманбаева опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором заявила, что ей удалось встретиться с таксистом и его семьей. По словам Аманбаевой, мужчина принял ее извинения.

    "Семья водителя - золотая. Они предпочли не разглашать фото и личности. Войдя в наше положение и выслушав нашу точку зрения, мы пришли к взаимопониманию", - заявила Аманбаева.

    Она также подчеркнула, что ее семье пришлось нелегко, так как многие комментарии были направлены против ее маленького сына. Аманбаева отметила, что ее семье понадобится время на моральное восстановление.

    При этом, блогер заверила, что усвоила урок и впредь не допустит подобных ошибок.

    Напомним, несколько дней назад скандальную известность получила казахстанский блогер Нурила Аманбаева. Жителей страны возмутило, что она "делала контент на слабослышащем таксисте". Людей возмутило, что блогер во время поездки в такси пела песни и "разрешала" своему ребенку вести себя громко, так как машиной управлял слабослышащий таксист.

    Позже в Департаменте полиции Алматы сообщили, по данному факту полицейскими проводится проверка. Позже Аманбаева в соцсетях принесла ему и его семье официальные извинения.

    Также полиция Алматы сообщила, что девушку доставили в отделение.

