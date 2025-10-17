Поминутную оплату парковки введут в Астане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Кривцанова
    Кристина Кривцанова
    Выпускающий редактор

    Поминутную оплату парковки введут в Астане

    Опубликовано:

    Знак парковки для авто
    Парковка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

    Аким Астаны Женис Касымбек ответил на запрос депутата мажилиса Асылбека Нуралина, который ранее требовал возвращать астанчанам деньги за неиспользованное время парковки, передает NUR.KZ.

    Как сообщил Касымбек, в Астане планируется внедрение платных парковок площадочного типа с шлагбаумом, где будут установлены стационарные системы фотовидеофиксации с функцией распознавания номерных знаков.

    "При этом оплата за парковку будет взыматься поминутно. В данном случае функция возврата за неиспользование времени не потребуется", - говорится в ответе на запрос.

    Сейчас компетентные органы рассматривают разные тарифы. Предварительно тариф на платные коммунальные парковки площадочного типа со шлагбаумами составит 300 тенге за один час, на платные коммунальные парковки открытого типа – 100 тенге за один час.

    При этом собственники частных парковок самостоятельно утверждают тариф. Согласно проведенному анализу, стоимость на частных автопарковках составляет от 300 до 5000 тенге за один час.

    Говоря о возврате средств через мобильное приложение, аким столицы отметил, что мобильное приложение по платным парковкам является собственностью частного партнера – ТОО "Парковочное пространство Астаны", с которым сейчас проходит процедура расторжения договора государственно-частного партнерства.

    "Акиматом разработан проект постановления, которым предусматривается поминутная оплата, при этом указанные предложения будут внедряться после завершения процедуры расторжения договора государственно-частного партнерства с ТОО "Парковочное пространство Астаны", - пояснил Касымбек.

    Напомним, как отмечал в своем запросе депутат, минимальная оплата парковки в размере одного часа. В связи с этим астанчане жалуются на следующие моменты:

    • обязательная оплата за один час даже при кратковременной остановке, без возврата средств за неиспользованное время (хотя ранее такая возможность предусматривалась);
    • разнобой тарифов по зонам и отсутствие единой системы оплаты;
    • штраф в размере 5 тысяч тенге в аэропорту Астаны за превышение 15-минутного бесплатного лимита.

    Депутат тогда предлагал возвращать астанчанам деньги, внедрить стационарные системы фото- и видеофиксации с функцией распознавания номерных знаков и автоматическим возвратом средств за неиспользованное время и обеспечить полную финансовую прозрачность поступлений от парковочных сборов и штрафов.

    Кроме того, Нуралин предлагал доработать мобильное приложение, добавив в него функции возврата средств за неиспользованное время и интеграцию с системами фото- и видеофиксации.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.