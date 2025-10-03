Учительница оказалась в психбольнице после обморока в Актобе

28-летняя учительница оказалась в психбольнице после обычного обморока в Актюбинской области - женщина утверждает, что ее насильно удерживали в клинике, передает сайт телеканала КТК.

Учительница рассказала, что пять месяцев назад стала мамой. Ребенок был долгожданным, рожденным благодаря ЭКО после семи лет брака. Однако радость материнства обернулась настоящим кошмаром.

Женщина пояснила, что после нескольких бессонных ночей она почувствовала недомогание и на время потеряла сознание. Муж вызвал медсестру, а закончилось все неожиданной госпитализацией в психдиспансер.

"Меня сначала привезли в Алгинскую больницу. Там несколько врачей осмотрели и сказали, что нужно сдать анализы в Актобе. Я, ничего не подозревая, поехала. Но в итоге меня обманули и закрыли в психушке. Я провела там всю ночь. Не спала. Рядом были неадекватные пациенты. А медперсонал насильно заставлял глотать какие-то таблетки. Хотя я говорила, что здорова, и отвечала на все их вопросы и тесты", - рассказала Акнур Шакир.

Родители учительницы попытались выяснить, почему их дочь положили в данное учреждение.

"В психдиспансере нам сказали, что у нее стресс после родов и лечить будут 21 день. И выписка невозможна, такие законы. Мы тогда позвонили в 102. Приехал участковый, но сказал, что помочь не может. У меня на руках был ее пятимесячный сын, он плакал. Тогда врачи пригрозили, что ребенка заберут и отправят в детдом. Мы испугались и ушли", - заявила мать.

Объяснять корреспондентам телеканала причины госпитализации Акнур, которая нигде на учете не состоит, в диспансере отказались, сославшись на врачебную тайну. Здесь лишь описали общий алгоритм при подобных случаях.

"По заявлению родственников могут обратиться самообращением, если вдруг видят какие-то нарушения. Обращаются родственники и сами везут к нам. В течение 72 часов мы информируем родственников, что действительно нет никаких нарушений, мы проверим психическое состояние, и обычно мы выписываем", - сообщила замдиректора Центра психического здоровья Актюбинской области Гульмира Уразова.

Руководитель Алгинской районной больницы Сержан Жанахметов подчеркнул, что помещение в психдиспансер было вынужденным из-за тревожных сигналов. Он также добавил, что госпитализировать пациентку пришлось незамедлительно.

В настоящий момент Акнур живет у родителей, из диспансера ее выписали под расписку мужа.

Источник: КТК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.