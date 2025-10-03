Алматинцев предупредили о перекрытии дороги на пересечении Аль-Фараби-Сейфуллина
В Алматы перекроют съезд с проспекта Сейфуллина к проспекту Аль‑Фараби из-за ремонта трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
С 22:00 пятницы, 3 октября, до 8:00 субботы, 4 октября, движение автотранспорта будет частично ограничено на съезде с проспекта Сейфуллина в юго-западном направлении к проспекту Аль-Фараби.
"Движение в южном и северном направлениях по пр. Сейфуллина сохранится без изменений. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ на участке магистрального трубопровода", - сообщили в компании.
Ранее мы писали, что в Алматы появится кольцевая развязка на пересечении проспекта Аль-Фараби и улиц Ушкемпирова и Каппаров.
