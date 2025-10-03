Петицию о запрете зоопарков и использования животных в цирке запустили в Казахстане

В Казахстане запустили петицию, авторы которой требуют полностью запретить в стране зоопарки, а также исключить возможность создавать новые, передает NUR.KZ.

Петиция размещена на сайте e-Petiton и написана в адрес Министерства экологии и природных ресурсов, а также правительства. Авторы требуют прекратить эксплуатацию животных в индустрии развлечений и провести гуманную модернизацию действующих объектов.

Предложения авторов петиции

Запретить использование диких и домашних животных в передвижных и стационарных цирках (включая дрессировку, гастроли, аренду и показ номеров с животными). Установить мораторий на создание новых зоопарков с вольерным содержанием и поэтапно трансформировать действующие зоопарки в санктуарии и приюты с бездрессировочным содержанием и приоритетом реабилитации животных. Утвердить переходный период (3-5 лет) с программой передержки и релокации животных, а также с поддержкой перепрофилирования персонала.

"Сегодня во многих странах мира зоопарки и цирки с животными признаются устаревшей и жестокой формой развлечений. Животные в зоопарках содержатся в тесных вольерах, лишены свободы передвижения и естественной среды обитания. Это приводит к физическим страданиям, болезням и ненормальному поведению. В цирках же они подвергаются дрессировке, основанной на насилии и подавлении естественных инстинктов.

Казахстану важно идти в ногу с мировыми тенденциями и формировать гуманное отношение к животным. Запрет зоопарков и цирков с животными не только защитит их от жестокого обращения, но и станет шагом к развитию экологически ответственного общества", - сказано в петиции.

Авторы также требуют вынести данный вопрос на рассмотрение в парламенте и подготовить законопроект.

Другие требования

Ввести законодательный запрет на эксплуатацию животных в цирках и зоопарках;

создать государственные и частные санктуарии, где спасенные животные будут жить в условиях, приближенных к естественным;

развивать альтернативные формы досуга и образования: виртуальные зоопарки, 3D-технологии, документальные фильмы о дикой природе.

Отметим, что несколько лет назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В нем были учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных.

В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных. В апреле того же года уже экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.

А в декабре 2024 года стало известно, что контактные зоопарки и передвижные цирки запретят в Казахстане с 2025 года.

