    Петицию о запрете зоопарков и использования животных в цирке запустили в Казахстане

    Опубликовано:

    Вывеска зоопарк
    Зоопарк. Иллюстративное фото: filo/Getty Images

    В Казахстане запустили петицию, авторы которой требуют полностью запретить в стране зоопарки, а также исключить возможность создавать новые, передает NUR.KZ.

    Петиция размещена на сайте e-Petiton и написана в адрес Министерства экологии и природных ресурсов, а также правительства. Авторы требуют прекратить эксплуатацию животных в индустрии развлечений и провести гуманную модернизацию действующих объектов.

    Предложения авторов петиции

    1. Запретить использование диких и домашних животных в передвижных и стационарных цирках (включая дрессировку, гастроли, аренду и показ номеров с животными).
    2. Установить мораторий на создание новых зоопарков с вольерным содержанием и поэтапно трансформировать действующие зоопарки в санктуарии и приюты с бездрессировочным содержанием и приоритетом реабилитации животных.
    3. Утвердить переходный период (3-5 лет) с программой передержки и релокации животных, а также с поддержкой перепрофилирования персонала.

    "Сегодня во многих странах мира зоопарки и цирки с животными признаются устаревшей и жестокой формой развлечений. Животные в зоопарках содержатся в тесных вольерах, лишены свободы передвижения и естественной среды обитания. Это приводит к физическим страданиям, болезням и ненормальному поведению. В цирках же они подвергаются дрессировке, основанной на насилии и подавлении естественных инстинктов.

    Казахстану важно идти в ногу с мировыми тенденциями и формировать гуманное отношение к животным. Запрет зоопарков и цирков с животными не только защитит их от жестокого обращения, но и станет шагом к развитию экологически ответственного общества", - сказано в петиции.

    Авторы также требуют вынести данный вопрос на рассмотрение в парламенте и подготовить законопроект.

    Другие требования

    • Ввести законодательный запрет на эксплуатацию животных в цирках и зоопарках;
    • создать государственные и частные санктуарии, где спасенные животные будут жить в условиях, приближенных к естественным;
    • развивать альтернативные формы досуга и образования: виртуальные зоопарки, 3D-технологии, документальные фильмы о дикой природе.

    Отметим, что несколько лет назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

    В нем были учтены предложения зоозащитников по введению запрета на создание и деятельность передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов, дельфинариев и передвижных выставок животных.

    В марте 2023 года в Казахстане была запущена горячая линия по вопросам защиты животных. В апреле того же года уже экс-министр экологии Зульфия Сулейменова высказывалась, нужна ли в Казахстане полиция по защите прав животных.

    А в декабре 2024 года стало известно, что контактные зоопарки и передвижные цирки запретят в Казахстане с 2025 года.

