Какое наказание грозит работникам столовых за продажу фастфуда в школах Казахстана

Сегодня на брифинге СЦК стало известно, какое наказание грозит бизнесу за продажу в школьных столовых фастфуда и сладких напитков, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель председателя Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения РК Нуркан Садвакасов рассказал о санкциях статьи КоАП "Нарушение требований законодательства в области санэпидблагополучия населения."

"Если физлицо - то 30 МРП (117 960 тенге), малый и средний бизнес - 230 МРП (904 360 тенге) и крупный бизнес - 1600 МРП (более 6,2 млн тенге). Штрафы грозят предпринимателям.

Если будет обращение, то будет соответствующая проверка. В случае выявления в ходе проверки нарушений обязательно возбуждается административное производство, то есть составляется протокол и выносится соответствующее решение", - сказал Нуркан Садвакасов.

Глава управления контроля за объектами питания, образования и воспитания Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Гулшарат Кожатова добавила, что пицца, булочки и другой фастфуд относятся к нездоровым продуктам.

"Хот-доги, гамбургеры, пиццы, всякие чипсы... Запрет на их продажу введен давно. Я думаю, это ответственность каждого предпринимателя, тем более они знают. Это не новые требования", - заявила она.

Отмечается, что если суд определит, что поставщик недобросовестный, то школа может расторгнуть с ним договор. После решения суда о недобросовестности поставщика информацию о нем размещают на сайте Министерства просвещения.

Ранее сообщалось, что в школьное питание в Казахстане внесут изменения.

Напомним, в ноябре 2024 года на заседании правительства обсудили качество питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых.

До этого на первом Форуме работников сельского хозяйства, который прошел в конце прошлой недели, президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

