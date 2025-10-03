Могут ли в школах Казахстана выделить специальное время для питания

Акмарал Макулбекова на брифинге в СЦК рассказала, насколько такое возможно, что в школах страны будет предусмотрено специальное время для организации питания детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Подняли вопрос журналисты. Они отметили, что сейчас дети вынуждены успевать покушать во время большой перемены в 15 минут.

"Насколько может быть полезной еда, принятая с такой скоростью? Возможно ли такое, что в школах будет отдельное время для приема пищи?" - поинтересовались они.

Главный эксперт Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Акмарал Макулбекова напомнила, что длительность пребывания школьников в организациях образования и учебная нагрузка регламентируется действующими НПА, а именно государственным общеобразовательным стандартом.

"Определенное время для приема пищи - это если горячее питание раз в день, о чем сейчас идет речь, это по внутреннему порядку каждая школа организовывает, исходя из количества классов и продолжительности уроков, а выделение определенного часа на прием пищи - такого не предусмотрено", - сказала она.

Добавим, также сегодня обсуждался закон, который позволит санитарным врачам без предупреждения проверять организацию питания в школах и детсадах.

Еще представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы прокомментировала резонансный случай в одной из школ, где родители жаловались, что детей якобы "кормили объедками".

