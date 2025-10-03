jitsu gif
    Санврачи смогут проверять школьные столовые в Казахстане без предупреждения

    Опубликовано:

    Дети в столовой
    Дети в столовой. Иллюстративное фото: XiXinXing/Getty Images

    Гулшарат Кожатова на брифинге в СЦК рассказала о законе, который позволит санитарным врачам без предупреждения проверять организацию питания в школах и детсадах, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Минздравом в текущем году вносится изменение в Предпринимательский кодекс и Кодекс о здоровье касательно госконтроля объектов пребывания детей. Основным новшеством является внезапная проверка объектов, то есть введение принципа внезапности за счет исключения предварительного уведомления о предстоящих проверках", - отметила глава управления контроля за объектами питания, образования и воспитания комитета санэпидконтроля МЗ РК.

    Также планируется внедрение мониторинговых визитов - то есть органы санэпидконтроля будут иметь право проводить мониторинг объектов пребывания детей.

    Напомним, подходы в госконтроле за организацией питания школьников решили изменить в Казахстане после ситуации с отравлениями в Мангистау.

    Так, 3 апреля в Мангистауской области ученики общеобразовательной школы в селе Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой.

    До этого в феврале очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау - на этот раз пострадали воспитанники детского сада одного из сел региона. За помощью обратились 37 человек.

    18 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о массовых случаях отравления детей в школьных столовых Мангистауской области.

    "Следует особо отметить о вопиющих случаях массового отравления детей в образовательных организациях. Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году - 42 ребенка. Это говорит о серьезных проблемах в обеспечении безопасности питания детей в школах области", - заявил он.

