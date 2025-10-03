"Дают отходы ученикам": действительно ли учащихся одной из школ Алматы "кормили объедками"

Представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы на брифинге СЦК прокомментировала резонансный случай в одной из школ Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель отдела контроля за объектами образования и воспитания Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гульнара Какимова сообщила, что по данному факту была организована внеплановая проверка. Ранее родители жаловались, что детей якобы "кормили объедками".

"Был наложен штраф и выдано предписание. Вместе с тем договор между ИП и школой был расторгнут. И при плановой проверке были определенные нарушения по санитарным правилам выявлены. Но то, что детей кормили объедками - это не подтвердилось", - заявила спикер.

По ее словам, в данный момент компания в этой школе уже не работает.

В январе текущего года пользователь соцсети TikTok опубликовала сразу несколько видео, в которых рассказала, как организовано питание в столовой одной из школ Алматы. В одном из таких видео упоминается школа №67.

Ранее сообщалось, что в школьное питание в Казахстане внесут изменения. Напомним, в ноябре 2024 года на заседании правительства обсудили качество питания в казахстанских школьных столовых после выступления по этому вопросу президента. Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения Министерствам просвещения и здравоохранения с привлечением экспертов и ученых до конца года принять стандарт питания, включающий типовое перспективное меню, в том числе для школ без столовых. До этого на первом Форуме работников сельского хозяйства, который прошел в конце прошлой недели, президент высказался о недавнем случае отравления школьников в столовой в Мангистауской области. Токаев отметил необходимость жесткого контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

