    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Бывший сотрудник

    Казахстанец сдал в аренду Toyota Camry, а получил штрафы и разбитую машину

    Опубликовано:

    Автомобиль Toyota Camry
    Toyota Camry. Иллюстративное фото: Evgeny Tkachev / Getty Images

    Предприниматель вернул арендованный автомобиль Toyota Camry с повреждениями и штрафами. Суд обязал его заплатить почти 300 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанца к индивидуальному предпринимателю о взыскании задолженности по договору аренды рассмотрел Шуский районный суд.

    Суд установил, что между сторонами был заключен договор аренды автомобиля марки Toyota Camry.

    "В нарушение условий договора ответчик не внес арендную плату. Кроме того, при использовании автомобиля были допущены повреждения и наложены административные штрафы за нарушения правил дорожного движения", - отметили в суде.

    Для устранения повреждений автомобиля истец потратил 80 тысяч тенге, а общая сумма всех наложенных административных штрафов составила более 119 тысяч тенге.

    Изучив представленные материалы дела, суд пришел к выводу о законности требований истца и удовлетворил иск в полном объеме.

    Решением суда с индивидуального предпринимателя взыскана арендная плата, административные штрафы, расходы на ремонт автомобиля, представительские расходы, а также госпошлина. Общая сумма взысканных средств составила более 275 тысяч тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее в Жамбылской области суд поставил точку в долгом споре о продаже автомобиля Toyota Camry стоимостью 17,7 млн тенге. Ответчик обязался заплатить в рассрочку в течение 4 месяцев, но не сделал этого в установленный срок. Права продавца защитили, взыскав с покупателя полную стоимость автомобиля.

    Группа казахстанцев обвинила поставщика автомобилей из Китая в мошенничестве после того, как купленные ими машины конфисковали судоисполнители. 16 жителей Алматы, Астаны и Шымкента поверили частнику и внесли первый взнос, а машины оформляли в аренду с последующим выкупом. Но оказалось, что машины в залоге у банка, а люди остались без денег и авто.

