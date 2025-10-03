"Сын сильно изменился": жительница Астаны собирает 2 млн тенге на реабилитацию сына с ДЦП

14-летний Илья из Астаны с рождения страдает ДЦП. Его мама пытается поставить сына на ноги, уделяя огромное внимание реабилитации, но на это нужны деньги, передает NUR.KZ.

"Эта была долгожданная беременность, мне было 34 года. Беременность была тяжелой, постоянный токсикоз, многоводие. Я была под постоянным контролем врачей. Рожала в Научном центре материнства и детства, роды тоже были тяжелые, длились 15 часов. Началась отслойка плаценты, врачи бездействовали, пока сердцебиение не стало падать.

Илья родился слабым. Его перевели в реанимационное отделение с диагнозом "пневмония, тахикардия". Находился на ИВЛ, на пятые сутки развилось субарахноидальное кровоизлияние. Домой нас выписали спустя полтора месяца. Каждый месяц нас увозили на "скорой" в отделение неврологии", - рассказала мама мальчика, Инна Федина.

По ее словам, в год Илье дали инвалидность с диагнозом "ДЦП". Были и сопутствующие диагнозы - "частичная атрофия зрительного нерва, нистагм, косоглазие, полимикрогерия, гипотрофия мышц 2-3 степень". В 1,5 года в Москве был подтвержден синдром Костелло, который является малоизученным.

"Таких детей очень мало на планете. Лечения этого заболевания нет. Генетик рекомендовал получать лечение и реабилитацию по основному диагнозу. Когда Илье исполнился год, его стали брать на легкую реабилитацию. Многие врачи очень боялись, что он не выдержит нагрузку, потому что был очень слабым, беспокойным. Но эти курсы принесли небольшие улучшения.

Реабилитация проходила платно. Год за годом мы собирали деньги и получали платное лечение. Подбирали центры с особой осторожностью. Через пару лет Илья сильно изменился, он стал улыбаться, идти на контакт. В "Сакуру" мы попали в 2015 году и после первого курса лечения Илья стал говорить и ползать", - поделилась мама.

Она рассказала, что за эти годы ребенок получил 15 курсов реабилитации в этом центре. Кроме того, Илья был четыре раза оперирован на ноги, чтобы снять спастику и получить опору на ноги. Также из-за спастики страдает мелкая моторика.

"В реабилитационном центре мы получаем занятия с ЛФК-специалистом высшей категории, мануальную терапию, кранисакральную терапию, су джок-терапию, суставную гимнастику, занятия БАК, томатис, разработку рук, обкалывание гомеопатией по точкам головы и спины, массаж стоп, массаж головы, массаж живота, занятия с логопедом.

Первые годы нас поддерживали мои друзья по работе и родные. Сейчас Илье 14 лет, он обучается в коррекционной школе, на дому. Мы стараемся ходить на все бесплатные занятия, но ключевым лечением для нас является реабилитация два раза в год в МЦ "Сакура", где, помимо занятий, мы получаем лечение уколами для улучшения работы головного мозга", - рассказала Инна.

Однако на курс требуется крупная сумма - 334 300 рублей или 2 150 000 млн тенге. Собрать эту сумму самостоятельно маме сложно, к тому же, она воспитывает сына одна.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4303 1702 2470

Halyk bank: 4003 0351 0686 9410

Инна Ф., мама

Тел.: +7 701 451 8380

Instagram @fedina3078

