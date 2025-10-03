"Вложила больше 200 тыс. долларов": жильцы одного из микрорайонов в Алматы не хотят отдавать дома за копейки

В Алматы жители микрорайона Теректы боятся остаться на улице. Если их дома попадут под снос, приобрести другое жилье владельцы участков вряд ли смогут, передает сайт телеканала КТК.

Алматинцы заявили телеканалу, что по новому генеральному плану в микрорайоне Теректы планируется строительство многоэтажек. В этом случае владельцы участков, чьи дома возможно попадут под снос, получат слишком маленькую компенсацию. А все потому, что по документам на этой земле стоят дачи.

Теректы вошел в состав Алматы девять лет назад. Жители уверяют, тогда им обещали изменить целевое назначение земли на индивидуальное жилищное строительство. Однако микрорайон так и остался садоводческим обществом. И если дома горожан все-таки решат сносить, компенсация им положена не больше стоимости дачного участка.

"В дом свой я вложила больше 200 тыс. долларов. Я его построила. Я оформила все полностью. Почему, когда нам давали эти земли, когда мы покупали, нам никто не говорил: "Ребят, вы стоите на красной линии. Вас будут сносить. У вас есть 10 лет". Извините. Я этот дом 15 лет строила. Сейчас нам, пожалуйста: "Мы вам дадим копейки, и идите куда хотите", - возмутилась Надежда Серикова.

В акимате объяснили: Теректы хоть и присоединили к городу, но менять целевое назначение земельных участков даже не планировали. А вот будут ли вообще там сносить дома, чиновники пока ответить не могут.

"Собственники земельных участков и землепользователи обязаны использовать землю в соответствии с ее целевым назначением. Вышеуказанные земельные участки были присоединены к территории города как ЛПХ (ведение личного подсобного хозяйства) и садоводство.

При этом согласно генеральному плану и проекту детальной планировки развитие города направлено на создание устойчивого и функционального городского пространства с расчетным сроком до 2040 года. Таким образом, в вышеуказанном микрорайоне не предусмотрено изменение целевого назначения на ИЖС", - рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

Юристы советуют жителям садоводческого общества сделать оценку недвижимости и земельных участков. А дальше написать коллективное заявление в акимат и прокуратуру.

Сообщается, что многие в микрорайоне уже выставили свои дома на продажу. Но, признаются, такой недвижимостью никто не интересуется.

Источник: КТК

Ранее мы писали, что в Алматы жители микрорайона Ожет могут остаться без своих домов - они попадают под снос из-за строительства трассы. Люди категорически не согласны с этим.

Также в Алматы около пятидесяти человек боятся лишиться квартир, в которых живут. Причина в сложной схеме заключения предварительных договоров.

