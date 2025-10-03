Мотоциклистов эвакуировали с горы в области Жетiсу

Двух юных мотоциклистов пришлось спускать спасателям с высоты 1,5 тыс. метров в горах области Жетiсу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Ескельдинском районе Жетысуской области, на участке "Бурханбулак", на высоте 1500 метров над уровнем моря, спасателями оперативно-спасательного отряда МЧС были эвакуированы двое парней 2005 и 2007 годов рождения.

Юные мотоциклисты застряли в грязи в горной местности и не смогли самостоятельно спуститься вниз. Получив сообщение, спасатели незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

Молодые люди были спущены с высоты. В медицинской помощи они не нуждались.

Не так давно гражданку Израиля эвакуировали с гор Алматы из-за серьезной травмы - во время похода иностранная туристка получила перелом ноги. А на днях двое иностранных студентов, граждан Индии, пошли в горы в Алматы и не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели нашли их и доставили в город.

