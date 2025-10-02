Водителей четырех регионов Казахстана просят соблюдать скоростной режим на дорогах

К водителям четырех областей Казахстана обратились в "КазАвтоЖоле" - автолюбителей просят быть осторожными на дорогах из-за непогоды, ожидаются снег и гололед, передает NUR.KZ.

"Вечером 2 октября в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, а также в области Абай ожидаются осадки в виде дождя со снегом и гололед.

В связи с этим просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - отмечается в сообщении.

Здесь же напомнили казахстанцам, что позвонив в call-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Накануне синоптики сообщали, что в ближайшие дни, со 2 по 5 октября, в регионах Казахстана ожидаются сильные осадки, заморозки. На северо-западе республики ночью ожидается -9 градусов мороза, днем повышение до +23 тепла.

В северных регионах ночью ожидается понижение до -7 мороза, днем основной фон +3...+13 тепла. В центре понижение ночью до -8 мороза до +2 тепла, днем основной фон до +18 тепла.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.