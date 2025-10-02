"Распыляют краску на машины": на возмущения алматинцев в Сети отреагировали в акимате (видео)

В Сети распространяется видео, на котором прямо над оживленной дорогой красят пешеходный мост, а краска попадает на проезжающие снизу машины. На видео отреагировали в акимате Алматы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-паблике kris_p_almaty_obl.

"Рабочие занимаются покраской пешеходного моста, расположенного над одной из загруженных городских дорог. Но делают это прямо в часы активного движения - краску распыляют сверху, в то время как под мостом едут сотни машин", - отмечается в посте.

Аэрозольная краска, как отмечает автор поста, оседает прямо на автомобили, вызывая возмущение у водителей.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в акимате Алматы, в текущем году подрядной организацией ТОО "IZI Company KZ" выполняются работы по капитальному ремонту пешеходных переходов, расположенных на территории района. Работы планируется завершить до конца года.

Сообщается, что согласно проектной документации предусмотрена полная очистка металлических конструкций с последующей их антикоррозийной обработкой и окраской.

"2 октября 2025 года подрядной организацией проводились работы по очистке металлических конструкций от ржавчины. Для удаления коррозии использовалась специальная жидкость - бесцветное, но химически активное вещество, которое является безопасным при прямом контакте с кожей. Вместе с тем, данное средство является безвредным для лакокрасочного покрытия и других элементов транспортных средств, что позволяет применять его вблизи проезжей части без риска повреждений автотранспорта.

Несмотря на это, работы проводились с нарушением требований охраны труда и техники безопасности: рабочие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме, а зона проведения работ не была должным образом ограждена и обозначена", - сообщили в акимате.

В связи с выявленными нарушениями сотрудниками правоохранительных органов в отношении компании был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 на сумму 30 МРП.

Напомним, ранее мы писали, что в Алматы "красили" газон, правда, тогда выяснилось, что это - новый способ озеленения - "гидропосев". Отмечалось, что современная технология озеленения позволяет высадить траву на неровной местности и в больших объемах.

Позже в акимате Алматы объяснили, зачем красят траву на ВОАД. Ранее видео, на котором мужчина красит газон в яркий зеленый цвет.

