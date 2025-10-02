"В какой из школ Казахстана это?": видео, где школьник бьет одноклассницу, прокомментировали в ЦБД

В Сети распространилось видео, где школьник бьет одноклассницу, с вопросом, в какой из школ Казахстана это было. В кадре при этом виден герб Кыргызстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦБД.

Как сообщает Центр по борьбе с дезинформацией СЦК, в соцсетях казахстанского сегмента распространяется видео, на котором школьник наносит побои своей однокласснице.

"Авторы под публикацией намеренно задают вопрос "в какой из школ Казахстана произошел инцидент?", что автоматически дезинформирует аудиторию, путем вовлечения в деструктивный дискурс", - отмечает ведомство.

Центр по борьбе с дезинформацией сообщает: данная информация не соответствует действительности.

Изучение источников позволило выявить ряд признаков:

на видео отчетливо виден государственный герб Кыргызской Республики, размещенный над школьной доской;

мониторинг кыргызстанских пабликов и СМИ подтвердил, что инцидент действительно имел место, однако он произошел 24 сентября в школе №2 города Каракол, Кыргызстан, что Центру также подтвердили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

Таким образом, речь идет о намеренной манипуляции и применении так называемого приема "трансфер повестки", когда негативные события, происходящие за пределами страны, транслируются в локальный контекст с целью:

подрыва доверия к государственным органам и системе образования;

создания ложного ощущения кризиса внутри общества;

усиления тревожности и раздражения среди родителей и граждан.

Центр по борьбе с дезинформацией призывает сохранять бдительность и информационную гигиену:

проверяйте источники, прежде чем доверять или распространять подобные видео;

используйте официальные каналы информации;

не становитесь инструментом в руках злоумышленников.

Напомним о подобном случае - ранее в Сети распространилось видео о неуставных отношениях военнослужащих - выяснилось, что это сцена из фильма, на которую наложили аудиодорожку на казахском языке.

Добавим, недавно сообщалось, что казахстанцам грозит новая преступная схема с кражей внешности: мошенники начали делать дипфейки родственников своих жертв и с их помощью вымогать деньги. Мошенники также используют нейросети в масштабных преступных акциях. Например, ранее в социальных сетях распространялся фейковый видеоролик, в котором сгенерированный ИИ "президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев" призывал граждан инвестировать в новую платформу Илона Маска.

