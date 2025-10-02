Житель Тараза стал владельцем дома с участком после иска к акиму города

Суд восстановил право недееспособного жителя Тараза на наследство в виде жилого дома и земельного участка, оставленного его матерью, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг" в интересах недееспособного к акиму Тараза.

Суд установил, что мужчина 1966 года рождения является инвалидом II группы с 2000 года и находится под опекой Центра оказания специальных социальных услуг. В 2013 году его признали недееспособным. После смерти его матери в мае 2024 года открылось наследство в виде жилого дома с земельным участком.

Нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за пропуска срока. Истец обосновал, что мужчина по состоянию здоровья и в силу недееспособности не мог своевременно заявить о своих правах.

С учетом уважительности причин пропуска срока и отсутствия спора между наследниками суд защитил права гражданина и удовлетворил иск.

Решением суда срок принятия наследства восстановили. Казахстанца признали принявшим наследство. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Жамбылской области четверо братьев в один день потеряли родителей из-за ДТП и пропустили срок принятия наследства в связи с проблемами со здоровьем после смерти отца и матери и длительным лечением некоторых из них. Суд пришел к выводу об уважительности пропуска братьями срока принятия наследства. В Северо-Казахстанской области признали недействительным завещание, по которому пожилая женщина оставила свою квартиру сиделке. Иск выиграли внуки покойной. Они смогли доказать, что бабушка страдала заболеванием, вследствие которого не могла адекватно оценивать свои действия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.