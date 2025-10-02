Житель Тараза стал владельцем дома с участком после иска к акиму города

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Александра Ермолаева
    Александра Ермолаева
    Бывший сотрудник

    Житель Тараза стал владельцем дома с участком после иска к акиму города

    Опубликовано:

    Дом за забором
    Дом. Иллюстративное фото: Victor Kaprov / Getty Images

    Суд восстановил право недееспособного жителя Тараза на наследство в виде жилого дома и земельного участка, оставленного его матерью, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг" в интересах недееспособного к акиму Тараза.

    Суд установил, что мужчина 1966 года рождения является инвалидом II группы с 2000 года и находится под опекой Центра оказания специальных социальных услуг. В 2013 году его признали недееспособным. После смерти его матери в мае 2024 года открылось наследство в виде жилого дома с земельным участком.

    Нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за пропуска срока. Истец обосновал, что мужчина по состоянию здоровья и в силу недееспособности не мог своевременно заявить о своих правах.

    С учетом уважительности причин пропуска срока и отсутствия спора между наследниками суд защитил права гражданина и удовлетворил иск.

    Решением суда срок принятия наследства восстановили. Казахстанца признали принявшим наследство. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее в Жамбылской области четверо братьев в один день потеряли родителей из-за ДТП и пропустили срок принятия наследства в связи с проблемами со здоровьем после смерти отца и матери и длительным лечением некоторых из них. Суд пришел к выводу об уважительности пропуска братьями срока принятия наследства.

    В Северо-Казахстанской области признали недействительным завещание, по которому пожилая женщина оставила свою квартиру сиделке. Иск выиграли внуки покойной. Они смогли доказать, что бабушка страдала заболеванием, вследствие которого не могла адекватно оценивать свои действия.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.