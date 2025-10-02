Из-за арыка перекроют на ночь движение на участке одной из улиц Алматы

В Алматы с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября будет временно ограничено движение автотранспорта на участке ул. Оспанова от ЖК "Эдельвейс" до ул. Жамакаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в рамках реализации проекта по строительству и реконструкции арычной сети ливневой канализации в восточной части города управление экологии и окружающей среды совместно с подрядной организацией ТОО "Компания АлматыДорСтрой" проведет работы по строительству перехода арычной сети по ул. Оспанова.

В связи с этим движение автотранспорта будет временно ограничено на участке ул. Оспанова от ЖК "Эдельвейс" до ул. Жамакаева с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября 2025 года.

Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

"Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты движения", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

Напомним, также со 2 октября в Медеуском районе Алматы временно ограничат движение из-за строительства магистральной водопроводной сети. Мы также писали, что в Наурызбайском районе Алматы запланировано обновить 47,1 км дорог на 35 улицах, работы завершатся до 15 октября. Добавим, недавно заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, когда откроют для движения улицу Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, которую "пробивают" более 5 лет. До этого аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева также ответил на вопрос, когда завершится многолетняя пробивка проспекта Абая.

