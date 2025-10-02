Из-за арыка перекроют на ночь движение на участке одной из улиц Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Павлова
    Юлия Павлова
    Бывший сотрудник

    Из-за арыка перекроют на ночь движение на участке одной из улиц Алматы

    Опубликовано:

    Дорожный знак
    Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Алматы с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября будет временно ограничено движение автотранспорта на участке ул. Оспанова от ЖК "Эдельвейс" до ул. Жамакаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

    Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в рамках реализации проекта по строительству и реконструкции арычной сети ливневой канализации в восточной части города управление экологии и окружающей среды совместно с подрядной организацией ТОО "Компания АлматыДорСтрой" проведет работы по строительству перехода арычной сети по ул. Оспанова.

    В связи с этим движение автотранспорта будет временно ограничено на участке ул. Оспанова от ЖК "Эдельвейс" до ул. Жамакаева с 22:00 2 октября до 06:00 3 октября 2025 года.

    Дорожные работы в Алматы
    Дорожные работы. Фото: акимат Алматы

    "Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршруты движения", - обращается ведомство к жителям и гостям города.

    Напомним, также со 2 октября в Медеуском районе Алматы временно ограничат движение из-за строительства магистральной водопроводной сети.

    Мы также писали, что в Наурызбайском районе Алматы запланировано обновить 47,1 км дорог на 35 улицах, работы завершатся до 15 октября.

    Добавим, недавно заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, когда откроют для движения улицу Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, которую "пробивают" более 5 лет.

    До этого аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева также ответил на вопрос, когда завершится многолетняя пробивка проспекта Абая.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.