    Усилить уголовную ответственность владельцев аттракционов предлагает депутат

    Опубликовано:

    Аттракцион
    Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

    На заседании сената депутат Нурия Ниязова в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова подняла проблему аттракционов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

    Нурия Ниязова отметила, что лето 2025 года принесло целый ряд трагических инцидентов, связанных с эксплуатацией аттракционов и детских площадок.

    "В Алматы 11-летняя девочка получила тяжелую ЧМТ на неисправном аттракционе "Вальс". В Актау двое детей оказались в больнице с переломами. А в одном из ТЦ на ребенка обрушилась декоративная конструкция", - перечислила она.

    По словам депутата, действующие сегодня законы не обеспечивают должного уровня безопасности, так как техрегламент распространяется только на аттракционы, выпущенные после 2017 года, а для объектов работающих десятилетиями обязательные правила отсутствуют.

    "Не создан единый цифровой реестр, процесс постановки на учет не регламентирован, не определен уполномоченный орган. Эксплуатация регулируется только на этапе ввода, а требования к дальнейшему использованию, ремонту, хранению и расследованию инцидентов не установлены. Нет и обязательных стандартов для подготовки персонала. В итоге безопасность детей и подростков оказывается под угрозой", - возмутилась сенатор.

    В этой связи она предложила разработать и утвердить правила безопасной эксплуатации аттракционов и детских площадок, закрепить полномочия уполномоченного органа и создать цифровой реестр.

    "Предлагается также ввести процедуры постановки аттракционов на учет, ввести обязательное страхование ответственности владельцев-операторов, разработать профессиональный стандарт и систему аттестации персонала и усилить административную и уголовную ответственность за нарушения", - резюмировала депутат.

    Напомним, в июле казахстанка Мадина Аскенова рассказала, что на аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы ее несовершеннолетняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму.

    В августе в Актау местная жительница Айнура Бисембаева заявила, что на ее ребенка рухнула якобы 50-килограммовая часть детского аттракциона. Она заявила, что конструкция не имела креплений и использовалась для прикрытия электрощитка.

    А в сентябре в Актау двое детей пострадали на аттракционе. Во время его запуска рядом оказался припаркован грузовик марки "ГАЗель", в который и врезались дети. У пострадавших диагностировали открытые переломы.

