Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности

Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Арменией о поездках граждан и порядке их пребывания, заявил руководитель аппарата палаты Максим Споткай, передает NUR.KZ.

Первый документ упрощает взаимные визиты: для граждан Казахстана теперь достаточно удостоверения личности, срок пребывания без регистрации увеличен до 90 дней в течение полугода. Это будет способствовать развитию туризма, деловых контактов и укреплению гуманитарных связей.

А второе соглашение регулирует сотрудничество в сфере миграции. Оно предусматривает обмен данными и правовой информацией, совместные меры против незаконной миграции и двойного гражданства, а также координацию действий соответствующих органов.

Ранее мы писали, что при пребывании граждан Армении в Казахстане дольше 90 дней больше не нужна виза - они смогут оформить разрешение на временное пребывание.

Стоит отметить, что полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

