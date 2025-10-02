Дроны летают у границы Казахстана с Россией

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Колмакова Виктория
    Колмакова Виктория
    Редактор региональных новостей

    Дроны летают у границы Казахстана с Россией

    Опубликовано:

    Пульт для дрона
    Полицейский. Фото: ДП Костанайской области

    Дроны контролируют дороги в Костанайской области у границы с Россией. Полиция использует цифровые инструменты для безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

    Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, Карабалыкский район, граничащий с Российской Федерацией, ежедневно принимает сотни автомобилей, в том числе грузовых фур, следующих по оживленной трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган.

    Для полиции главная задача здесь - обеспечение безопасности движения. По словам заместителя начальника районного отдела полиции Азара Нуралинова, одна из самых опасных ошибок водителей - выезд на встречную полосу, часто приводящий к трагическим последствиям.

    Дроны у границы с Россией
    Запуск дрона. Фото: ДП Костанайской области

    Для усиления контроля стражи порядка совместно с ДЧС начали активно использовать беспилотники.

    Так, недалеко от поста "Рубеж" дрон зафиксировал, как водитель внедорожника пошел на обгон фуры, проигнорировав дорожный знак и разметку. Нарушителя оперативно остановили патрульные, а суд лишил его водительских прав на полгода.

    Дрон в воздухе
    Дрон. Фото: ДП Костанайской области

    "За последний месяц мы провели семь вылетов дронов и пресекли три подобных нарушения", - отметил Азар Нуралинов.

    Еще один цифровой инструмент - видеонаблюдение. Камеры фиксируют разговоры водителей по телефону, непристегнутые ремни, непредоставление преимущества пешеходам, а также нарушения самими пешеходами.

    С начала года зафиксировано более 260 нарушений: 50 случаев использования телефона за рулем, 62 - непристегнутые ремни, 70 - нарушения со стороны пешеходов и 12 фактов, когда водители не уступили дорогу.

    Особое внимание уделяется выявлению нелегальных перевозчиков. В мае на трассе произошла трагедия: микроавтобус с 10 пассажирами столкнулся с грузовиком. С тех пор полиция пресекла деятельность семи частных извозчиков, перевозивших людей без разрешений.

    Так, во время операции "Безопасная дорога" был задержан микроавтобус Honda с семью пассажирами, следовавший из Костаная в Челябинск. Машина помещена на стоянку, водитель привлечен к ответственности.

    Комплексный подход - использование дронов, камер и рейдов - уже дает эффект. В полиции Карабалыкского района заявили, что главная цель - не наказание, а предотвращение трагедий.

    Весной этого года сообщалось, что в Карагандинской области будут использовать дроны для мониторинга дорожного движения на трассах. Должны были появиться и специальные знаки, предупреждающие водителей.

    Кроме того, в Казахстане запустили единую платформу дорожной безопасности. Она в режиме реального времени структурирует и отображает все, что происходит на дорогах. Платформа TOR аккумулирует данные из четырех источников: стационарных комплексов в городах и на трассах; мобильных комплексов патрульной полиции; дронов; иных подключенных систем.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.