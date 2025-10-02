Дроны летают у границы Казахстана с Россией

Дроны контролируют дороги в Костанайской области у границы с Россией. Полиция использует цифровые инструменты для безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, Карабалыкский район, граничащий с Российской Федерацией, ежедневно принимает сотни автомобилей, в том числе грузовых фур, следующих по оживленной трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган.

Для полиции главная задача здесь - обеспечение безопасности движения. По словам заместителя начальника районного отдела полиции Азара Нуралинова, одна из самых опасных ошибок водителей - выезд на встречную полосу, часто приводящий к трагическим последствиям.

Запуск дрона. Фото: ДП Костанайской области

Для усиления контроля стражи порядка совместно с ДЧС начали активно использовать беспилотники.

Так, недалеко от поста "Рубеж" дрон зафиксировал, как водитель внедорожника пошел на обгон фуры, проигнорировав дорожный знак и разметку. Нарушителя оперативно остановили патрульные, а суд лишил его водительских прав на полгода.

Дрон. Фото: ДП Костанайской области

"За последний месяц мы провели семь вылетов дронов и пресекли три подобных нарушения", - отметил Азар Нуралинов.

Еще один цифровой инструмент - видеонаблюдение. Камеры фиксируют разговоры водителей по телефону, непристегнутые ремни, непредоставление преимущества пешеходам, а также нарушения самими пешеходами.

С начала года зафиксировано более 260 нарушений: 50 случаев использования телефона за рулем, 62 - непристегнутые ремни, 70 - нарушения со стороны пешеходов и 12 фактов, когда водители не уступили дорогу.

Особое внимание уделяется выявлению нелегальных перевозчиков. В мае на трассе произошла трагедия: микроавтобус с 10 пассажирами столкнулся с грузовиком. С тех пор полиция пресекла деятельность семи частных извозчиков, перевозивших людей без разрешений.

Так, во время операции "Безопасная дорога" был задержан микроавтобус Honda с семью пассажирами, следовавший из Костаная в Челябинск. Машина помещена на стоянку, водитель привлечен к ответственности.

Комплексный подход - использование дронов, камер и рейдов - уже дает эффект. В полиции Карабалыкского района заявили, что главная цель - не наказание, а предотвращение трагедий.

Весной этого года сообщалось, что в Карагандинской области будут использовать дроны для мониторинга дорожного движения на трассах. Должны были появиться и специальные знаки, предупреждающие водителей. Кроме того, в Казахстане запустили единую платформу дорожной безопасности. Она в режиме реального времени структурирует и отображает все, что происходит на дорогах. Платформа TOR аккумулирует данные из четырех источников: стационарных комплексов в городах и на трассах; мобильных комплексов патрульной полиции; дронов; иных подключенных систем.

